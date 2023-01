Triffle de bolo

Preparação

Esfarele grosseiramente os bolos e coloque-os no fundo de uma taça de vidro. Junte a compota e envolva tudo. Por cima disponha os frutos vermelhos previamente lavados e, no caso dos morangos, cortados em rodelas.

Bata depois as natas (sem açúcar) até ficarem em chantilly. Cubra os frutos vermelhos com as natas batidas e decore a gosto com mais fruta e as folhas de hortelã.

Leve ao frigorífico até servir.