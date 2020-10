Torta de cacau

Preparação

Pré-aquecer o forno a 175° C.

Massa: untar um tabuleiro com óleo de coco ou azeite e forrar com papel vegetal também untado. Bater as claras em castelo e reservar. Bater as gemas com o açúcar até obter uma massa fofa. Misturar o cacau e o amido de milho, envolver as claras. Verter no tabuleiro.

Levar ao forno durante 12 a 15 minutos. Desenformar sobre uma folha de papel vegetal e retirar o papel da cozedura. Deixar arrefecer.