Tarte de alperce com creme pasteleiro

Preparação

Creme pasteleiro: leve o leite ao lume numa panela com a vagem de baunilha aberta e raspada, até começar a ferver. Deixe em infusão cerca de 15 minutos e remova a vagem de baunilha. Numa taça, bata os ovos com o açúcar até esbranquiçar, junte o amido de milho e bata novamente.

Verta de seguida o leite sobre o creme de ovos, mexendo bem. Coloque na panela e leve novamente ao lume, sem parar de mexer com uma vara de arames, cerca de três minutos ou até engrossar. Transfira para uma taça e tape com película aderente de forma a que esta fique colada ao creme. Deixar arrefecer completamente.

Massa: misture com as mãos (ou no processador) a farinha, a amêndoa moída, o amido de milho, o açúcar e a manteiga cortada aos cubos até obter uma massa areada. Junte o ovo e amasse (ou processe) até conseguir moldar uma bola. Espalme a bola num círculo, envolva-a em película aderente e reserve no frigorífico cerca de 30 minutos. Estenda a massa e forre uma tarteira de 22 cm. Pique a superfície com um garfo e reserve no frigorífico uns minutos.

Montagem: lave os alperces e corte-os ao meio, retirando os caroços. Mexa o creme pasteleiro com uma vara de arames.

Espalhe o creme na tarteira alisando com a espátula. Disponha as metades de alperce por cima do creme, com a “barriga” virada para baixo. Leve ao forno cerca de 35 minutos, até que o creme fique firme e a massa dourada. Reserve de preferência uma noite no frigorífico. Sirva com açúcar em pó e mais alperces frescos.