Preparação

Coloque a quinoa em água a ferver com sal e coza em lume brando por 15 minutos. Mexa com um garfo e deixe arrefecer sem tampa.

Corte o tomate e a curgete aos cubinhos pequenos e pique os coentros. Misture tudo numa saladeira grande e tempere com azeite, limão, sal e pimenta‑preta. Decore com as folhas de hortelã. Leve ao frigorífico até servir.