Soufflé de chocolate com açúcar em pó

Preparação

Pincele as formas tipo ramequins com manteiga e açúcar.

Derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 15 segundos para evitar queimar.

da quantidade indicada, aqueça 200 ml de leite e misture o restante leite frio com a Maizena numa tigela. Quando estiver bem dissolvido, adicione à panela com o leite e deixe ferver. Adicione à tigela com o chocolate derretido e bata até ficar bem misturado.

Acrescente as gemas e misture bem. Deixar arrefecer.

Bata as claras em castelo com açúcar e adicione gradualmente à mistura de chocolate.

Encha as formas com a mistura, alise bem a superfície com a ajuda de uma espátula e coloque no forno a 190 ºC por oito minutos.

Pode servir.