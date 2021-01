Preparação

Derreta a manteiga com o azeite numa caçarola grande e salteie levemente a cebola e o funcho durante cinco minutos para amaciar.

Misture os cominhos, o tomilho e a couve-flor e salteie mais cinco minutos, mexendo com frequência.

Adicione o caldo e deixe ferver em lume brando. Tape e deixe cozinhar durante 30 minutos, até a couve-flor ficar muito macia.

Enquanto cozinha, faça os croutons: pré-aqueça o forno a 200 °C.

Forre um tabuleiro para forno com papel vegetal. Esmigalhe o pão para uma tigela. Misture as sementes de linhaça e o queijo. Regue com o azeite e misture hem.

Deite no tabuleiro e espalhe para obter uma camada uniforme. Leve ao forno durante cerca de 12 minutos, até o queijo derreter e o pão começar a ficar estaladiço.

Triture a sopa num liquidificador ou com uma varinha mágica.

Aqueça levemente e misture as sementes de linhaça e as natas.

Tempere a gosto e deite conchas em tigelas de sopa.

Faça uma espiral com as natas extra, se desejar e sirva polvilhado com os croutons.