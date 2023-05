Rigatoni alla Amatriciana pelo chef Emanuele Zingale

Preparação

Para preparar o rigatoni all'amatriciana, comece por ferver a água para cozer a massa e, quando levantar fervura, adicione sal.

Em seguida, dedique-se ao molho: pegue no guanciale, retire-lhe o courato e corte em fatias com cerca de 1 cm de espessura; reduza as fatias em tiras de cerca de 1/2 cm. Aloure-as em lume brando durante sete a oito minutos numa frigideira de ferro ou aço. A gordura do guanciale deve ficar transparente e a carne estaladiça. Mexer frequentemente, tendo o cuidado de não a queimar.

Quando a gordura estiver derretida, deglacear com o vinho branco (ou seja, retirar do fundo da frigideira, a parte do alimento que ali ficou agarrada), aumentar o lume e deixar evaporar. Transferir as tiras de bacon para um prato e reservar.

Ralar o Pecorino Romano DOP.

Na mesma frigideira com os sumos da cozedura do bacon, adicione os tomates pelados e puxados à mão. Cozinhe o molho em lume moderado durante cerca de dez minutos e adicione sal a gosto.

Deite os rigatoni na frigideira e coza-os al dente. Adicione as tiras do guanciale e mexa para misturar.

Escorra o rigatoni e deite-o no tacho com o molho. Refogue a massa muito rapidamente para misturar bem com o molho (se gostar da massa al dente, pode desligar o lume, caso contrário, deite um pouco de água de cozedura sobre a massa para continuar a cozinhar).

Para terminar, polvilhe com Pecorino Romano DOP ralado e o seu rigatoni all'Amatriciana está pronto a ser servido.