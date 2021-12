Paté de atum e iogurte grego com aipo

Preparação

Comece por lavar bem o aipo e cortar em pedaços de 10 cm, aproximadamente.

Misture o atum com o iogurte, os temperos, envolva bem.

Sirva fresco.

Dica do nutricionista: a mesa de Natal é tradicionalmente repleta de doces e fritos. Nutricionalmente pode não ser a melhor opção mas, convenhamos, é o sabor de Natal que muitos de nós gostamos. Se ao longo do ano tiver cuidado com a sua alimentação e não esquecer as recomendações da Roda dos Alimentos, no Natal pode ingerir as delícias tradicionais sem peso na consciência.