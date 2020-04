Pão integral sem fermento

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190 ºC.

Coloque as duas farinhas, os flocos de aveia, o bicarbonato de sódio e o sal numa tigela grande e misture bem.

Numa outra tigela, bata o ovo com o buttermilk, ou o iogurte e, com um garfo, incorpore esta mistura na farinha. Quando a massa começar a ligar, amasse-a com as mãos levemente polvilhadas com farinha, até ficar homogénea.

Molde a massa numa bola grande, coloque-a num tabuleiro polvilhado com farinha, polvilhe também a massa levemente com farinha e achate-a com as mãos.

Coloque por cima sementes de papoila se o desejar. Com uma faca faça uma cruz ou uma estrela no topo, com cerca de 1/2 cm de profundidade, e depois coza no centro do forno durante 40 a 45 minutos, ou até o pão apresentar uma crosta firme por cima e soar a oco quando lhe bater por baixo.

Transfira o pão para uma grelha para arrefecer e sirva-o ainda ligeiramente quente.

*Para fazer o buttermilk junte 300ml de leite vegetal ou de vaca com uma colher de sopa de sumo de limão ou de vinagre e deixe repousar 10 minutos antes de utilizar.