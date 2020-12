Pão de ló com doce de ovos

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Bata os ovos com o açúcar por cerca de cinco minutos, até ficarem esbranquiçados e com o triplo do volume.

Envolva suavemente, e em duas ou três adições, a farinha peneirada, de maneira que fique toda incorporada, mas sem a mistura perder volume.

Coloque a massa em uma ou em mais formas preparadas e leve ao forno.

Coza durante cerca de 35 minutos ou até um palito espetado no centro sair limpo.

Quando o bolo estiver completamente frio, recheie formando camadas alternadas de bolo e doce de ovos, humedecendo cada camada de bolo com a calda.

Barre o bolo todo com doce de ovos ou opte por um estilo naked ou semi-naked.

Decore a gosto.