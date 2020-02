Panquecas com Nutella e molho de caramelo salgado

Preparação

Preparar o molho de caramelo salgado, colocando o açúcar e a água ao lume num tacho de fundo espesso. Tapar e deixar ferver uns cinco a dez minutos e ir vigiando até atingir o tom de caramelo dourado, sem nunca mexer.

Apagar o lume quando sentir o cheiro bom do caramelo, sem deixar que fique muito escuro para não amargar.

Juntar as natas com cuidado (vai borbulhar), mexer bem com um batedor de varas e juntar a pitada de flor de sal, mexer e está pronto a usar. Com o passar do tempo e arrefecendo fica ligeiramente mais espesso.

Para as panquecas, numa taça grande colocar a farinha, fermento, açúcar e pitada de sal. Abrir um buraco no centro e colocar o leite, azeite, ovos e baunilha. Bater muito bem até ficar sem grumos.

Untar uma frigideira pequena com azeite e levar ao lume. Quando estiver bem quente, colocar uma concha pequena de massa de panquecas. Deixar cozinhar a panqueca até formar bolhas à superfície. Nessa altura, virar a panqueca com uma espátula e deixar cozinhar por alguns segundos. Retirar e repetir até acabar a massa.

Para montar a torre de panquecas, colocar uma panqueca no centro de um prato de servir e barrar com Nutella. Sobrepor outra panqueca e repetir até terminarem as panquecas. Barrar o topo com Nutella. Verter por cima o molho de caramelo salgado e espalhar as avelãs tostadas e picadas grosseiramente.