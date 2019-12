Panna cotta vegan

Preparação

Misture um pouco de água (150 ml) e a ágar-ágar numa panela e deixe ferver. Após adicione a bebida de aveia, a geleia de arroz e a pitada de sal. Deixe ferver em lume brando durante cerca de dez minutos e junte a baunilha e a farinha de araruta (dissolvida num pouco de água fria). Deixe engrossar e distribua o preparado nas formas. Deixe arrefecer.

Sirva com compota de morango (sem adição de açúcar) diluída num pouco de sumo de maçã. Adicione fruta fresca da época. Fica delicioso com morangos e cerejas, tão características desta altura do ano.

Atrevam-se a ser diferentes!