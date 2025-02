Ovos rotos

Preparação

Descasquem as batatas e cortem-nas em palitos. Coloquem-nas em água e façam várias mudas até que a água fique transparente.

Escorram as batatas (eu gosto de usar um escorredor de salada) e fritem-nas, usando óleo ou uma air fryer. Cubram com sal (eu gosto de o fazer antes de as fritar quando uso a air fryer, mas é uma questão de gosto) e reservem.

Cortem a cebola em meias-luas. Depois, cortem o chouriço em tiras ou rodelas.

Numa frigideira, deitem um fio de azeite e o chouriço. Deixem fritar.

Acrescentem a cebola. Quando estiver cozinhada, com aquela corzinha maravilhosa, juntem as batatas fritas e polvilhem com queijo mozarela (é opcional, mas eu adoro!).

Coloquem numa travessa e acrescentem os ovos estrelados por cima. Saudável? Nem por isso. Delicioso? Imenso!