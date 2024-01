Ovos Bombay e Pão Naan

Preparação

Pão Naan: começar por preparar a massa do pão. Colocar a farinha numa taça e abrir um buraco no centro onde se coloca o azeite, iogurte, fermento seco, açúcar, sal e fermento. Começar a mexer com as pontas dos dedos até ficar incorporado. Adicionar o leite morno aos poucos e mexer até começar a formar uma massa.

Colocar esta massa numa superfície enfarinhada e amassar por cinco minutos. Formar uma bola com a massa e colocar numa taça, tapada com um pano e deixar levedar até dobrar de volume.

Passado uma hora ou quando a massa dobrar em volume, dividir em 12 a 15 pedaços. Espalmar cada pedaço entre as mãos e salpicar com farinha e estender com o rolo da massa em forma oval e com uns 3 milímetros de altura.

Aquecer uma frigideira em lume médio a alto e quando estiver quente colocar um naan de cada vez. Quando o pão começar a borbulhar usar uma espátula e virar, deixando cozinhar mais um pouco do outro lado. Poderá virar por mais duas vezes e pressionar a massa usando a espátula. Proceder da mesma forma com os restantes pedaços e empilhar os naans já feitos mantendo num local quente.

Ovos Bombay: começar por colocar as sementes de coentros e cominhos a tostar numa panela, por uns dois minutos. Colocar num almofariz e moer.

Colocar o azeite na panela e quando estiver quente juntar as especiarias, mexendo por um minuto. Adicionar a cebola e deixar cozinhar por uns seis a oito minutos até ligeiramente dourada. Depois juntar o alho e o gengibre, deixar cozinhar dois minutos e juntar os tomates, mexendo ocasionalmente.

Os tomates vão cozer e reduzir por uns 15 minutos, e começar a formar um molho espesso e cremoso. Juntar depois o sal, a curcuma, mexer e por fim os espinafres. Deixar que estes cozinhem, percam o volume e se envolvam no molho. Partir os ovos um a um (pode usar ´tacinhas´ para cada ovo para ser mais fácil e rápido) e colocar cada um deles num buraco que se faz com a colher no molho de tomate, baixando o lume em seguida. Tapar a panela e deixar cozinhar por uns dez minutos ou até a clara ficar sólida e a gema ainda mole.

Servir imediatamente com pimenta moída na hora, coentros frescos picados, o iogurte grego natural e o pão naan.

Nota: pode acrescentar mais ovos para servir mais pessoas.