Omelete sem ovos

Preparação

Misturar numa taça a farinha de grão-de-bico, a água, o fermento químico, uma pitada de sal e pimenta preta, e mexer bem.

Aquecer numa frigideira antiaderente 1⁄2 colher de sopa de azeite e juntar a cebola. Deixar refogar até ficar translúcida. Juntar o alecrim e a curgete e deixar cozer até perder alguma humidade, e ficar macia. Juntar por fim o tomate-cereja e a salsa. Deixar cozer mais um minuto, ajustar os temperos, e retirar do lume.

Transferir os legumes salteados para a taça com a massa de grão-de-bico, e envolver.

Limpar a frigideira com um guardanapo com gordura, para assegurar que a massa não se cola à frigideira (e para retirar quaisquer pedacinhos de legumes que poderão ter ficado agarrados à frigideira no passo anterior, que podem queimar).

Aquecer a frigideira e espalhar a massa. Em lume brando, deixar cozer durante dez minutos, com a frigideira tapada. Com o auxílio de uma espátula, cuidadosamente, passar a massa para um prato; colocar a frigideira sobre o prato e virar, para cozer a outra face da massa. Deixar cozer pelo menos mais cinco minutos, até a massa dourar.