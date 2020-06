O segredo para fazer um salmão no forno sem o deixar secar

Preparação

Diz-nos "Ele" do Casal Mistério: Até os mais conceituados e respeitados chefes Michelin hão de ter deixado secar um qualquer salmão por essa vida fora. E é por isso que eu estou aqui. Para partilhar a técnica que nunca o vai deixar com um peixe seco e desenxabido na boca. A minha querida Mulher Mistério não quer outra coisa: odeia peixe seco e ai de mim se me distraio e deixo o peixe tempo demais no forno. A minha vida é muito difícil, eu sei…

O segredo é cozinhar o peixe a baixa temperatura, para que fique tenrinho, suculento, hidratado e cozinhado de forma uniforme ao longo de toda a posta — tanto nas entranhas mais profundas como na superfície mais exposta.

Por isso, pré-aqueça o forno a 135 ºC.

Depois, sobre um pirex pincelado com metade do azeite, coloque as postas de salmão com a pele para baixo. Pincele o resto do azeite por cima do peixe e tempere com a flor de sal. Antes de levar ao forno, coloque metade do tomilho por baixo do salmão e a outra metade por cima.

Deixe cozinhar durante 15 a 35 minutos, dependendo da grossura do salmão. A grande vantagem deste segredo: enquanto, com a temperatura do forno mais elevada, um minuto a mais pode ser a diferença entre o paraíso e o inferno da secura, com a cozedura a baixa temperatura essa margem é muito maior.

A técnica para perceber quando o peixe está pronto é ir espetando um garfo de servir, com dois dentes, na parte mais alta da peça. Assim que o garfo entrar sem sentir resistência e a pele se separar facilmente, é sinal de que o peixe está pronto. Mesmo que pareça cru e transparente por cima, não se preocupe: está ótimo.