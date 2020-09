Mujadara de lentilhas, arroz e cebola

Preparação

Demolhe as lentilhas durante pelo menos duas horas, ou preferencialmente de um dia para o outro.

Corte as cebolas em rodelas e pique os dentes de alho.

Depois de escorridas as lentilhas, leve uma caçarola com um fio de azeite e os dentes de alho a saltear em lume médio. Assim que estiverem fragrantes, acrescente as lentilhas e o arroz.

Tempere com as especiarias, sal, o cubo de caldo de legumes, e coentros. Envolva bem durante um par de minutos.

Verta água quente até cobrir, tape a caçarola, e deixe cozinhar em lume brando durante cerca de 30 minutos, até o arroz e as lentilhas estarem prontos.

Cerca de dez minutos antes de as lentilhas e o arroz estarem prontos, comece a preparar as cebolas. Leve-as a lume médio numa frigideira regada com azeite e salteie com uma pitada de sal durante cerca de dez a 15 minutos, até estarem bem douradas, quase torradas.

Sirva o arroz com lentilhas em doses individuais, colocando a cebola salteada por cima. Regue com um fio de sumo de limão e sirva quente.

Bom apetite!

Esta receita é parte integrante do livro “Vegan fácil para bem receber”, edição Marcador