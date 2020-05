Muffins de cogumelos frescos e tofu

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Leve uma frigideira ao lume com um fio de azeite e salteie os cogumelos frescos, laminados e a cebola roxa picada. Deixe cozinhar cerca de dez minutos. Reserve.

Com a varinha-mágica, triture o tofu, junte a água e o azeite.

Numa taça, misture o salteado e o preparado do tofu. Tempere com pimenta-preta. Acrescente três tomates picados, sem sementes, a farinha de grão, a linhaça, a farinha de arroz, o fermento e os coentros picados. Coloque o preparado em formas de muffin com papel frisado e distribua a mistura.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, cerca de 55 minutos, ou até que os muffins comecem a dourar.