Mousse de leite condensado cozido, banana caramelizada e amendoins salgados

Preparação

Para a mousse, bata três gemas com 15 g de açúcar. Junte uma lata de leite condensado cozido. Misture muito bem

Demolhe duas folhas de gelatina em água e gelo. Coloque as folhas em 10 g de brandy e leve ao micro-ondas a 800w aproximadamente 30 segundos.

Tempere a gelatina com parte da mousse. Devolva à mistura. Envolva 250 g de natas batidas. Verta a mousse para uma travessa de vidro e leve ao frigorífico coberto com película aderente.

Caramelize três bananas em fatias numa frigideira com 50 g de manteiga derretida e 25 g de açúcar. Verta um pouco de sumo de laranja e de limão.

Vire as bananas e junte mais sumo.

Para os amendoins salgados, ferva 25 g de açúcar com 25 ml de água.

Acrescente 100 g de amendoins torrados. Quando estiverem caramelizados junte uma pitada de flor de sal.

Coloque a banana caramelizada na mousse, os amendoins caramelizados e ainda um pouco do caldo das bananas.

Finalize com raspa de laranja.