Mousse de alfarroba e laranja

Preparação

Comece por fazer uma infusão com a água da torneira e a casca da laranja.

Depois de preparada, deixe arrefecer.

Coloque o abacate, o sumo da laranja, a infusão e o mel num liquidificador.

Triture até obter uma mousse homogénea. Adicione o vinho do Porto e volte e a triturar.

Junte a farinha de alfarroba e volte a triturar.

Caso seja necessário, pode adicionar mais um pouco de farinha de alfarroba, para obter uma consistência mais firme.

Leve pelo menos duas horas ao frigorífico, para esfriar e ganhar consistência.

Quando for servir, decore com a raspa de laranja, com os respetivos gomos e salpique com nozes ou amêndoas picadas.

Notas: Pode substituir o vinho do Porto por outra bebida licorosa a gosto ou, simplesmente, suprimir este ingrediente. O sumo de laranja, para além de adoçar a sobremesa, é extremamente importante para evitar a oxidação do abacate.