Madalenas de laranja e lima

Preparação

Comece por bater bem os ovos com o açúcar até que dobre de volume e que a mistura fique bem aveludada.

Adicione o azeite, as raspas de laranja e de lima e o sal e misture bem.

Peneire a farinha e o fermento e envolva bem na mistura.

Deixe repousar pelo menos durante uma hora.

Leve ao forno pré-aquecido a 170 ºC durante sete a dez minutos ou até que se forme uma “barriga” saliente.

Deixe arrefecer e enquanto isso derreta o chocolate branco em banho-maria.

Mergulhe parte das madalenas no chocolate branco e polvilhe com as framboesas desidratadas.

