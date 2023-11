Leite-creme

"O leite-creme é um doce que fala por si. Sendo oriundo do Norte, onde é muitas vezes apenas apelidado de 'creme', tornou-se usual em todo o país. É bom polvilhado com canela, mas assume a sua expressão mais nobre se queimado com um ferro em brasa". Palavras de Maria José Sousa, a partir do seu livro "A Nossa Cozinha".