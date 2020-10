Hummus de beterraba

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Lave as beterrabas sob água corrente depois de lhes retirar as ramas.

Envolva as beterrabas numa folha de alumínio e leve ao forno por 45 minutos a uma hora, dependendo do tamanho dos vegetais.

Retire do forno, deixe arrefecer e descasque as beterrabas.

Para uma textura perfeita do hummus, retire a pele de cada grão-de-bico.

Coloque as beterrabas assadas no processador e processe até que estejam completamente picadas (se necessário, raspe com a espátula a beterraba que fica agarrada aos lados do processador).

Adicione à beterraba picada no processador o grão, os dentes de alho, o sumo de limão, o sal, os cominhos e o tahine e processe bem.

Depois, adicione o azeite e volte a processar.

Coloque o hummus numa taça (coração) para servir, regue com um fio de azeite e decore com salsa ou coentros frescos.

Esta receita é cedida pelo canal temático 24 Kitchen e integra o programa de Sandra Nobre “A Sentada”.