Granola caseira

Preparação

Deitamos os frutos secos numa taça, cobrimos com água e deixamos a demolhar durante uma noite. Isto vai fazer com que aumentem de volume e, depois, fiquem ainda mais crocantes.

No dia seguinte, escorremos a água, colocamos os frutos a secar num tabuleiro forrado a papel vegetal e levamos um pouco ao forno, para desidratarem totalmente.

Depois de desidratados no forno, retiramos, deixamos que arrefeçam e, com a ajuda de um rolo de cozinha, picamos os frutos em pequenos pedaços, passando com o rolo por cima.

De seguida, juntamos os flocos de aveia, a manteiga de amêndoa (ou de avelã), os flocos de coco, o xarope de tâmaras, a canela, o óleo de coco e envolvemos com as mãos, bem envolvido, com carinho e para levar a nossa energia ao alimento.

Depois de tudo envolvido, colocamos este preparado no forno, pré-aquecido a 180 ºC, para tostar, tendo o cuidado de ir mexendo sempre, com a ajuda de uma colher de pau, de forma a que toste de todos os lados e não queime.

Quando retiramos do forno, deixamos arrefecer e juntamos o chocolate preto 70% de cacau, bem picado, que vamos sentir sempre que trincarmos um pedacinho da nossa granola.

Devemos guardar a granola num frasco de vidro bem fechado, para que consiga preservar-se crocante e sempre com sabor.