Gelado Chunky Monkey

Preparação

Colocar as bananas congeladas num processador ou liquidificador de alta potência e triturar na velocidade máxima durante dois minutos, até obter um creme tão sedoso quanto possível.

Parar as vezes necessárias durante o processo, para raspar as laterais do copo.

Juntar o extrato de baunilha e o sal, e triturar novamente para envolver. Transferir a mistura para uma tigela grande, acrescentar o miolo de noz, as pepitas de chocolate e cacau, e envolver com uma espátula.

Servir de imediato ou transferir para um recipiente hermético e levar ao congelador durante duas horas, para uma consistência de gelado perfeita.

Caso congele por mais tempo, deve ser retirar-se do congelador e esperar 10 a 15 minutos para poder servir.

Esta receita é parte integrante do livro "Vegan para a família".