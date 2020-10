Galette de tomate com queijo fresco

Preparação

Massa

Numa tigela grande, coloque a farinha e o sal e misture.

Adicione o azeite e envolva na mistura.

Assim que o azeite esteja incorporado, amasse bem até obter uma massa homogénea e faça uma bola.

Polvilhe uma superfície plana com farinha, disponha a massa e estenda, formando um círculo. Não é necessário que fique perfeita, fica com um ar rústico.

Faça alguns furos na massa e reserve.

Recheio

Corte a cebola roxa em fatias bem finas.

Numa frigideira, coloque um fio de azeite e deixe aquecer.

Junte a cebola roxa em fatias e refogue um pouco.

Quando a cebola começar a ficar mole, adicione o sal e a pimenta. Mexa bem.

Por fim, quando a cebola já estiver bem cozinhada e translúcida, acrescente um fio de mel, misture bem e reserve.

Corte os tomates em rodelas e metades, respetivamente e reserve.

Montagem

Monte a sua galette. Comece por colocar a cebola como primeira camada.

Por cima da cebola, coloque camadas de tomate, intercalando os diferentes tipos.

Feche os rebordos da galette.

Bata uma gema de ovo e pincele nos rebordos da galette.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, por 15 minutos ou até que a massa fique cozida e os rebordos douradinhos.

Finalizar

Polvilhe com pedaços de queijo fresco, desfeito grosseiramente com as mãos.

Acrescente algumas folhas de manjericão.

Sirva e delicie-se.