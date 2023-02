Folhados de maçã e caramelo salgado

Preparação

Misturar o açúcar, a manteiga e as natas num tacho ao lume.

Deixar ferver durante cinco minutos. Retirar do lume. Misturar as maçãs aos cubinhos e a flor de sal.

Forrar seis forminhas com massa folhada. Picar o fundo. Encher com a mistura da maçã e caramelo. Tapar as forminhas recheadas com massa folhada.

Levar ao forno, pré-aquecido a 175 ºC, durante 25 a 30 minutos.

Desenformar ainda quente.