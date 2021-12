Preparação

Esta receita prepara 18 bombons.

Comece por colocar numa taça as tâmaras, as avelãs e as amêndoas.

Junte o sal e a manteiga de avelã e triture tudo muito bem num processador de alimentos.

Com a ajuda de uma colher, tire colheradas do granulado e molde bolinhas com as mãos.

Espalme ligeiramente cada bolinha e coloque uma avelã no centro. Volte a moldar até ficarem com a forma redonda.

Reserve as bolinhas.

Derreta o chocolate em banho-maria e junte as avelãs picadas.

Passe cada bolinha pelo chocolate com avelãs, para ficarem com uma cobertura de chocolate e com a textura semelhante ao Ferrero Rocher.

Reserve no frigorífico por uma hora.

Sirva e delicie-se com estes bombons maravilhosos.

Para mais uma deliciosa receita encontra aqui Bolo de abóbora e especiarias