Cuscuz de espelta com vegetais assados

Preparação

Descascar a cebola, a cenoura, a batata-doce, a beterraba e a abóbora. Pré-aquecer o forno a 200 ºC.

Colocar uma folha de alumínio a forrar um tabuleiro grande.

Cortar a cebola em quartos, o alho-francês em rodelas e as beterrabas, cenoura, batata-doce e abóbora em cubos pequenos. Colocar no tabuleiro, e regar com um fio de azeite, um fio de maple syrup e salpicar com sal, tomilho e alecrim a gosto. Levar ao forno até os vegetais se apresentarem tenros e começarem a caramelizar (entre 35 a 45 minutos).

Numa taça grande, colocar o cuscuz, sal a gosto e a raspa de limão. Juntar a água a ferver, tapar e aguardar cinco minutos. Depois separar os grãos com um garfo. Juntar os vegetais ao cuscuz e envolver suavemente.

Servir morno ou frio, com coentros picados e as amêndoas a gosto.