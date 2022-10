Crumble de ruibarbo

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte um tabuleiro para forno.

Corte o ruibarbo em pedaços médios e coloque-os num tacho com a água e açúcar. Mexa durante dez minutos até amolecer.

À parte, misture a aveia, a farinha e o açúcar e, em seguida, envolva a manteiga com as mãos, até a massa ficar com uma textura de crumble.

Coloque os pedaços de ruibarbo no tabuleiro para forno e cubra-os com o crumble de forma uniforme. Leve ao forno durante 20 minutos, até o crumble ficar castanho-dourado e o ruibarbo começar a borbulhar nos cantos do tabuleiro.