Crepes com morangos e mirtilos

Preparação

1. Numa tigela, misture a farinha com a maizena, o fermento e o sal. Junte o leite a estes ingredientes. Acrescente os ovos e a manteiga. Misture todos os ingredientes muito bem.

2. Numa frigideira ampla pincelada com manteiga, deite um pouco da massa de modo a cobrir o fundo da frigideira com uma camada fina e uniforme. Quando estiver dourada de um lado e for possível ver bolhas na superfície, vire o crepe com a ajuda de uma espátula.

3. Para o recheio e cobertura, leve os morangos e os mirtilos lavados e arranjados ao lume num tacho com a água e o açúcar, mexendo bem. Quando o açúcar derreter, retire e deixe arrefecer.

4. Recheie os crepes com a fruta e dobre-os em triângulos. Cubra-os com o resto da fruta e da calda. Sirva de imediato, decorado com folhas e tiras de hortelã.