Cogumelos Shitake à Bulhão Pato

Preparação

Numa frigideira, coloque o alho com o azeite e deixe alourar, juntamente com uma folha de louro. Adicione os cogumelos cortados, tempere com sal e pimenta-preta a gosto e deixe cozinhar.

Junte a cerveja e cozinhe cerca de cinco a dez minutos. No final, junte o sumo de um limão e envolva.

Adicione os coentros picados, misture e está pronto a servir.