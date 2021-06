Chá gelado e frutas

Diz-nos Sofia Magalhães, autor do livro “Da raiz à rama. Nada se perde, tudo se cozinha”: “adoro chás e infusões, mas no verão só os consigo beber em versão fria. Por isso, uma das formas mais deliciosas de aproveitar as cascas das frutas é fazer chá gelado caseiro. É muito fácil de fazer e um ótimo refresco para os dias quentes”.