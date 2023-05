Carne de porco com grão-de-bico e cuscuz

Preparação

Colocar o cuscuz numa taça. Adicionar sal e um fio de azeite. Regar com a água quente. Tapar. Passados cinco minutos, soltar o cuscuz com a ajuda de um garfo. Reservar.

Num tacho, misturar a carne com o grão-de-bico cozido. Levar ao lume e deixar cozinhar em lume brando durante cinco a sete minutos, ou até estar quente.

Antes de retirar, adicionar uma pitada de cominhos e, se necessário, retificar o sal.

Servir a carne com o cuscuz. Polvilhar com salsa picada.

Para fazer a carne de porco guisada, temperar a carne com os dentes de alho esmagados ou picados, a folha de louro, o pimentão doce, 15 ml de azeite, o tomilho e a pimenta. Regar com o vinho branco. Tapar. Deixar a marinar durante cerca de 30 minutos ou de um dia para o outro, no frigorífico.

Levar um tacho ao lume com o bacon. Deixar fritar um pouco e adicionar o restante azeite, a cebola picada e a cenoura cortada às rodelas. Adicionar a carne e a marinada, o tomate pelado picado, e polpa de tomate e o sal.

Deixar cozinhar em lume brando durante cerca de 40 minutos a uma hora ou até a carne estar tenra. Se necessário, retificar o sal.

Dica: nesta receita, além de termos a carne de porco guisada, aconselho também a terem na despensa ou no congelador grão-de-bico cozido. Facilita-nos tanto a vida.