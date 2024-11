Caldo de castanhas

Preparação

Demolhar as castanhas durante 24 horas.

Cozer arroz em 1 l de água, um pouco de sal e uma folha de louro, durante 10 a 12 minutos.

Picar a cebola e o alho.

Depois de cozido o arroz, aproveitar o caldo, e no mesmo tacho com um pouco de azeite, saltear a cebola e um dente de alho. Reservar o arroz e retirar a folha de louro.

Laminar três castanhas, e reservar para o fim. Juntar as restantes castanhas ao refogado, temperar com sal e adicionar o feijão. Por fim, cobrir com o caldo do arroz, e 0,5 l de água.

Adicionar um pouco de tomilho e deixar ferver durante 10 a 15 minutos.

Retirar o tomilho no fim da cozedura e triturar tudo numa liquidificadora.

Numa frigideira, saltear o restante alho e os espinafres, com sal, pimenta e as castanhas laminadas.

Num prato de sopa, colocar o arroz no fundo e de seguida os espinafres e as castanhas por cima, e por último a sopa e um fio de azeite.