Bruschettas com pesto de ramas

Preparação

Corte o pão diagonalmente em fatias com cerca de 1 cm de espessura.

Regue o pão com um fio de azeite e leva ao forno até ficar tostado.

Enquanto espera, corte e lave as ramas dos legumes.

Lave o tomate, corte-o em metades e tempere-o com azeite e vinagre.

Coloque os pinhões, o sal e o alho na picadora e triture tudo.

Adicione o sumo de limão e triture mais um pouco. Adicione as ramas e o manjericão e triture até ficar bem misturado.

Adicione o azeite e o parmesão e volte a triturar até obter uma textura que lhe agrade.

Espalhe o pesto nas bruschettas, coloque o tomate cereja em cima e finalize com as lascas de parmesão.