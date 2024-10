Bolo Moca (bolo de caneca)

Preparação

Na caneca, misture com um garfo o açúcar, a farinha, o cacau e o fermento. Adicione o ovo, o óleo e duas colheres de sopa de café, e misture até o preparado ficar homogéneo. Envolva delicadamente as pepitas de chocolate na metade superior da massa.

Leve ao micro-ondas durante um minuto e dez segundos ou até crescer e ficar elástico ao toque. Deixe arrefecer durante dez minutos.

Numa tigela pequena, misture a restante colher de sopa de café com o açúcar em pó e as natas, e bata até as natas formarem picos moles.

Deite uma colherada de creme de café sobre o bolo e delicie-se.