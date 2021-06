Bolo de cenoura inteira

"Eu sei que está a pensar: 'um bolo que utiliza uma cenoura com rama?' Mas antes que descarte esta receita sem lhe dar uma hipótese, vou descrever-lhe este bolo: doce, aromático, ligeiramente húmido por dentro e muito. muito fácil de fazer". As palavras são de Sofia Magalhães, autora desta receita e do livro “Da raiz à rama. Nada se perde, tudo se cozinha”.