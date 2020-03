Bolo de After Eight com pera baunilhada

Preparação

Descasque as peras. Abra a vagem de baunilha com um corte longitudinal e retire as sementes.

Coloque a vagem de baunilha e as sementes num tacho com o açúcar e a água. Coza levemente até todo o açúcar estar dissolvido.

Corte a base das peras e mergulhe‑as nessa mistura.

Deixe‑as cozer durante 15 minutos. Retire‑as da água e coloque‑as sobre papel absorvente para escorrerem.

Enquanto isso, prepare o bolo.

Pré-aqueça o forno a 175 °C e forre uma forma de pão de 1,5 l com papel vegetal.

Derreta a manteiga com o chocolate e os After Eight num tacho em lume brando.

Retire o tacho do lume e adicione os ovos, um de cada vez. Em seguida, adicione os ingredientes secos e mexa até formar uma massa.

Transfira a massa para a forma e cubra com as peras. Coloque o bolo no centro do forno durante 30‑35 minutos.

Retire o bolo do forno e deixe-o arrefecer completamente antes de o cortar. Pode servir acompanhado de gelado de baunilha.