Bolo de abóbora e canela com recheio de queijo creme

Preparação

Prepare o recheio, misturando com uma vara de arames, o queijo creme com o açúcar, o ovo, a baunilha e, por fim, a farinha. Reserve.

Coza a vapor abóbora suficiente para obter 400 g de puré. Triture e reserve.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Peneire a farinha com o fermento, o bicarbonato de sódio, a canela e o sal e reserve. Unte uma forma grande de buraco (25 cm) com manteiga e polvilhe com farinha, ou pulverize com spray desmoldante.

Bata os ovos com o açúcar e a baunilha até obter um creme fofo, cerca de cinco minutos. Adicione o puré de abóbora e o óleo e bata até ficar homogéneo. Junte a farinha em três vezes, batendo na velocidade mais baixa até ficar ligada.

Deite metade da massa na forma, espalhe o recheio por cima e no meio da massa, evitando as bordas. Cubra com a restante massa. Alise e bata a forma na bancada para retirar bolhas de ar.

Leve ao forno cerca de 40 minutos, testando com o palito. Deixe arrefecer dez minutos e desenforme em cima de uma grelha.