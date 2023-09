Bolo cremoso de chocolate com caramelo salgado e amendoim

Preparação

Bolo: pré-aquecer o forno a 175 ºC. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Bater o açúcar com os ovos até ficar um creme fofo. Derreter o chocolate com a manteiga e misturar na massa. Envolver a farinha. Levar ao forno durante 15 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Caramelo salgado: num tacho, levar o açúcar e a água ao lume até fazer ponto de caramelo. Juntar as natas previamente aquecidas (cuidado para não se queimarem ao misturar), deixar ferver mais cinco minutos, mexendo sempre. Misturar a manteiga. Deixar arrefecer 15 minutos antes de misturar os amendoins. Espalhar no bolo.