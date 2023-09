“Os Meus Bolos Preferidos”, um novo e-book que é uma tentação em todas as estações do ano

"Celebramos o melhor da vida com bolos, por isso, que sejam deliciosos e confecionados com os melhores ingredientes", diz Mafalda Agante. No seu mais recente e-book, os leitores encontram sugestões para qualquer altura do ano e uma garantia: "estão reunidos os meus preferidos. Desde o típico Pão de Ló cremoso, um bolo cremoso de chocolate e amendoim, o meu bolo de limão preferido, bolos com frutos variados, receitas com o tradicional doce de ovos ou creme de pasteleiro artesanal. O Veludo de cacau vai tornar-se um dos vossos preferidos para aniversários. Até apresento a minha receita de Toucinho do Céu, depois de muitos testes, o meu preferido de todas as receitas deste doce que já experimentei. E o Bolo de pistáchio e chocolate branco? É de ir ao céu. Sem esquecer os deliciosos mini Éclairs de chocolate e creme de pasteleiro ou os Rolinhos de maçã e canela perfeitos para o pequeno-almoço", descreve Mafalda Agante.

créditos: Livro "Os Meus Bolos Preferidos”

"Uma festa não é uma celebração sem um bolo de comer e chorar por mais. São presença obrigatória na comemoração de aniversários, nos casamentos, na Páscoa, no Natal, e noutros eventos que juntam a família e os amigos, e proporcionam momentos que guardamos para sempre. Não há nada que me deixe mais feliz do que saber que as minhas receitas estão presentes nos momentos de celebração dos gulosos", refere ainda.

O novo título, Os Meus Bolos Preferidos, integra a coleção de e-books (disponíveis exclusivamente na sua loja online) de Mafalda Agante, da qual fazem parte ainda os exemplares: Delícias Sem Glúten e Tentações Conventuais e Tradicionais.

Mafalda Agante lançou anteriormente três livros de receitas, disponíveis em livrarias e hipermercados, sendo que o último livro Doce e (Mais) Saudável venceu o prémio de melhor livro português no concurso Gourmand World Cookbook Awards 2021, na categoria “Desserts & Pastry”, e foi finalista do prémio "Best in the World", em Paris. Apresenta ainda três livros de receitas fáceis e saudáveis para crianças, estes escritos em coautoria.

A autora da marca ”Há alguém mais gulosa do que eu?”disponibiliza centenas de receitas no seu blogue mafaldaagante.com e no Instagram.

Mafalda Agante realiza masterclasses, show cookings e workshops para empresas e eventos. Para além da marca que criou, é consultora gastronómica, consultora de comunicação e repórter freelancer numa produtora de televisão.