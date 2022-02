Bolo com vinho da Madeira

Preparação

Aqueça previamente o forno a 160 ºC. Unte uma forma de bolo inglês com 20×12 cm e cubra o fundo com papel vegetal.

Bata a manteiga e o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada e cremosa, depois bata os ovos, juntando um de cada vez. Peneire a farinha e envolva na mistura. Adicione as raspas

e o sumo de limão.

Deite a massa na forma com a ajuda de uma colher e alise o topo com a parte de trás do utensílio. Polvilhe o topo com uma ou duas colheres de sopa de açúcar e leve ao forno durante 55 minutos. Quando furar o centro do bolo com um palito, este deve sair seco.

Deixe arrefecer na forma uns dez minutos, antes de o colocar numa grelha para arrefecer completamente.