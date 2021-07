Bolinhas energéticas de amêndoa e chocolate

Preparação

Comece por colocar as amêndoas, a aveia e as tâmaras num liquidificador ou robô de cozinha e triture bem.

Junte a manteiga de amendoim e o sal e volte a triturar.

Transfira para uma tigela e amasse um pouco.

Com a ajuda de uma colher, coloque colheradas da massa na mão e aperte bem para que os ingredientes liguem, formando bolinhas.

Assim que fizer todas as bolinhas, coloque no frigorífico por alguns minutos, para que fiquem consistentes.

Enquanto isso, derreta o chocolate em banho-maria.

Retire as bolinhas do frigorífico e mergulhe-as no chocolate derretido.

Leve ao congelador por aproximadamente 30 minutos.

Pode polvilhar com algumas pedras de sal, com raspas de chocolate ou até com fruta desidratada.

