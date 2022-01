Bolinhas doces de cenoura

Preparação

Numa taça, desfaça as sobras de bolo e junte a cobertura. Escale a receita com base na quantidade de sobras de bolo e de cobertura que tenha. Para uma chávena de bolo, precisa de cerca de meia chávena de cobertura.

Use uma colher de sopa ou de gelado para formar bolinhas de bolo com cerca de 2 ou 3 cm, rolando-as nas mãos para alisar.

Coloque as bolinhas no congelador durante uma hora.

Entretanto, derreta o chocolate branco no micro-ondas ou em banho-maria.

Com a ajuda de um garfo, mergulhe por inteiro e cuidadosamente cada bolinha, já fria, no chocolate derretido, deixando escorrer o excesso.

Adicione o granulado ou os frutos secos enquanto o chocolate ainda estiver líquido.

Reserve as bolinhas no frigorífico durante, pelo menos, uma hora, para o chocolate endurecer.