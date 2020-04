Bolinhas panadas de arroz e queijo

Preparação

Misture o arroz frio com as ervilhas, os cogumelos (antes, salteie-os em azeite e dois dentes de alho, picados. Deixe arrefecer e pique-os) e o presunto também picado. Forme com as mãos bolinhas, pouco maiores que nozes.

Abra com cuidado as bolinhas e disponha um pedaço de queijo mozzarella no centro. Volte a fechar, verificando se o queijo não extravasa da bola.

Passe as bolinhas por farinha, pelos ovos batidos e pelo pão ralado. A cobertura tem de ser uniforme.

No óleo bem quente, frite-as até dourarem. Posto isto, deixe as bolinhas a escorrer sobre papel de cozinha.

Se preferir levar ao forno, pré-aqueça-o a 200 ºC. Num tabuleiro, previamente untado ou salpicado de farinha, ou coberto com papel vegetal de uso culinário, disponha as bolinhas depois de as passar pelos ingredientes da polme.

Deixe assar até estarem douradas e estaladiças.

Sirva quentes, com um pouco de molho de tomate ou salada.