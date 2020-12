Bolachas de canela e gengibre

Preparação

Comece por pré-aquecer o forno a 180 ºC.

Numa tigela grande, combine a farinha de aveia com o sal, a canela, o gengibre, o açúcar mascavado e o açúcar baunilhado e misture bem.

Acrescente o azeite e envolva bem na mistura anterior.

Abra o ovo e junte aos restantes ingredientes, juntamente com o fermento em pó.

Amasse bem a mistura até que se forme uma massa homogénea.

Estenda a massa numa superfície plana polvilhada com um pouco de farinha e corte as bolachas com as formas desejadas.

Leve ao forno por sete minutos ou até que fiquem douradas.

Retire do forno e deixe repousar por cinco minutos. Polvilhe com canela ou decore com uma cobertura branca.

Para mais uma deliciosa receita gulosa encontra aqui Rolinhos de cardamomo