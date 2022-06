Batatas soufflé com presunto do Baixo Guadiana

Preparação

Descasque as batatas e corte em fatias com cerca de 2 mm.

Ao mesmo tempo leve o óleo a aquecer a 140 ºC.

Passe as batatas por água e seque bem.

Mergulhe as batatas no óleo e deixe cozinhar por cinco minutos.

Escorra as batatas e reserve.

Aqueça o óleo para os 180 ºC e mergulhe novamente as batatas. Estas insuflam de imediato. Retire sem deixar dourar. Escorra em papel absorvente. Pode polvilhar com flor de sal. No entanto, não se esqueça do equilíbrio de sal com o presunto.

Sirva as batatas num prato e sobreponha as fatias de presunto.

Notas: quer a dimensão do corte quer as temperaturas das frituras, são o grande segredo para as batatas soufflé.