Barrinhas de limão e matcha

Preparação

Esta receite rende dez barras com 70 g cada.

Coloque as amêndoas e os cajus num processador de cozinha e processe até obter pedaços pequenos.

Adicione as tâmaras, a matcha e a raspa de limão e volte a processar tudo, até obter uma bola de massa.

Transfira o preparado para um recipiente retangular forrado com papel vegetal. Calque bem a massa, para que fique bastante compacta.

Leve o preparado ao frigorífico, durante uma a três horas, até solidificar.

No final corte as barras do tamanho desejado e guarde-as no frigorífico, até um mês.