As melhores trufas de cacau e citrinos

Preparação

Esta receita prepara cerca de 20 trufas.

Num processador, coloque os cajus e processe-os até obter uma farinha grossa.

De seguida, adicione as tâmaras, o cacau e as raspas dos citrinos. Volte a processar até os ingredientes ficarem incorporados e a massa formar uma bola.

Molde as trufas com as mãos e passe-as pelo restante cacau em pó.

Guarde as trufas num recipiente bem fechado, no frigorífico, até três semanas.